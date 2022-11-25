Бузова в конце своего концерта в Минске прямо на сцене поцеловалась с женатым участником белорусского проекта X-фактор Ракусовым

Последний концерт Ольги Бузовой в Минске наделал много шума. В конце выступления исполнительницы на сцену поднялся мужчина с шикарным букетом роз и заключил Ольгу в объятия. Кавалером оказался Дмитрий Ракусов - участник "X-фактор".

На последнем концерте поющей ведущей Ольги Бузовой, который проходил в белорусской столице, произошло событие, не на шутку взволновавшее поклонников знаменитости.

Незнакомец поднялся на сцену с огромным букетом роз, заключил Ольгу в объятия и, прикрывшись цветами, поцеловал звезду (как утверждают очевидцы). После мужчина увел Бузову за кулисы.

Личность ухажера установлена. Им оказался женатый участник белорусского проекта "X-фактор" Дмитрий Ракусов.

Напомним, что Ольга является членом жюри данного шоу.