Бузова в конце своего концерта в Минске прямо на сцене поцеловалась с женатым участником белорусского проекта X-фактор Ракусовым
2022-11-25 07:55
Последний концерт Ольги Бузовой в Минске наделал много шума. В конце выступления исполнительницы на сцену поднялся мужчина с шикарным букетом роз и заключил Ольгу в объятия. Кавалером оказался Дмитрий Ракусов - участник "X-фактор".
На последнем концерте поющей ведущей Ольги Бузовой, который проходил в белорусской столице, произошло событие, не на шутку взволновавшее поклонников знаменитости.
Незнакомец поднялся на сцену с огромным букетом роз, заключил Ольгу в объятия и, прикрывшись цветами, поцеловал звезду (как утверждают очевидцы). После мужчина увел Бузову за кулисы.
Личность ухажера установлена. Им оказался женатый участник белорусского проекта "X-фактор" Дмитрий Ракусов.
Напомним, что Ольга является членом жюри данного шоу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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