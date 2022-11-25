Елена Зеленская заявила ВВС, что украинцы «готовы терпеть» в интервью в теплом и светлом бункере на Банковой

В интервью ВВС, которое проходило в бункере на Банковой в Киеве, Елена Зеленская рассказала, что живет с детьми отдельно от президента Украины и лишь изредка может видеться с супругом.

Репортер Би-би-си вспоминает недавнюю тираду президента Украины о том, что Россия объявила его «мишенью №1», а его семью «мишенью №2» и пытается выяснить у первой леди Украины на сколько изменилась ее жизнь для проекта «100 женщин BBC».

«Точную дату, когда они в последний раз ужинали вместе со своими детьми, 18-летней Александрой и 9-летним Кириллом, она не называет.

«В наше время — это очень редко. Очень редко», — говорит она.

«Я живу отдельно с детьми, а муж живет на работе», — объясняет она. «Больше всего нам не хватает простых вещей — сидеть, не глядя на время, сколько хочется»», - цитирует Елену Зеленскую ВВС.

Зеленская в интервью продолжает риторику своего супруга о том, что украинцы справятся с вызовами грядущей зимы и единственной целью называет «победу» в войне.

«У нас было так много ужасных испытаний, мы видели так много жертв, столько разрушений, что отключения электроэнергии — не самое худшее, что с нами может случиться», - считает Зеленская.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем интервью ТК «Звезда» в кулуарах саммита ОДКБ обратил внимание, что только по вине Зеленского Украина сейчас испытывает гуманитарную катастрофу, когда 8 млн жителей страны покинули свои дома, а большинство украинцев испытывают проблемы с обогревом и водоснабжением. При этом президент Беларуси подчеркнул, что Зеленскому легко просить новое оружие будучи сытым, в теплом и светлом убежище.