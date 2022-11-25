Премьер-министр Венгрии Орбан предъявил территориальные претензии Польше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал международный скандал, когда несколько дней назад пришел на стадион в Будапеште, чтобы поболеть с трибун за футболистов во время товарищеского матча Венгрия - Греция.

Внимание привлек фанатский шарф Орбана. На ней был флаг Великой Венгрии, то есть страны, в границах которой она находилась до 1920 года. Таким образом премьер-министр Венгрии неофициально претендовал и на территорию сегодняшней Польши.

Свое возмущение шарфом уже выразили правительства Украины и Румынии. Министр иностранных дел Чехии, в свою очередь, осудил инцидент. Украина и Румыния протестовали против демонстрации венгерского флага вместе с землями, которые сегодня являются неотъемлемой частью других стран.

Словаки также отреагировали на политический манифест Орбана. В ходе заседания Вышеградской группы премьер-министр Словакии Эдвард Хегер подарил главе венгерского правительства шарф с гербом Словакии.

По мнению жителей польских Спиша и Оравы, находящихся у подножия Татр, подобный жест должен сделать и правительство Польши. Обе исторические земли сегодня являются частью этой страны, но до 1920 года они были частью Великой Венгрии.

По мнению местных жителех, проблема в том, что эти знания в Польше маргинальны.

В Варшаве, наверное, не знают, что Орбан как бы подавал заявку на присоединение к польской территории, - говорят активисты из Спиша.

По их, для того, чтобы напомнить венгерскому премьер-министру, что он должен забыть о польских землях, нужно вызывать на в МИД венгерского посла в Варшаве.