Бурунов приударил за Тодоренко на премии журнала «‎OK!», вопользовавшись отсутвием мужа ведущей Топалова

Актер Сергей Бурунов стал заигрывать с ведущей Региной Тодоренко на премии журнала "OK!". Артист воспользовался тем, что красавица пришла на мероприятие без мужа, певца Влада Топалова.

Известный актер Сергей Бурунов в числе многих других звезд посетил премии журнала "OK!".

Артист пришел на мероприятие один, но не растерялся и решил приударить за ведущей Региной Тодоренко, которая пришла без супруга, исполнителя Влада Топалова.

Красавица надела платье со шлейфом, но запуталась в нем перед объективами фотокамер. Галантный кавалер Бурунов поспешил помочь Регине.

Тодоренко была польщена вниманием звезды "Полицейского с Рублевки", опасаясь только за то, чтобы ее муж все правильно понял.