Бурунов приударил за Тодоренко на премии журнала «OK!», вопользовавшись отсутвием мужа ведущей Топалова
2022-11-25 09:24
Актер Сергей Бурунов стал заигрывать с ведущей Региной Тодоренко на премии журнала "OK!". Артист воспользовался тем, что красавица пришла на мероприятие без мужа, певца Влада Топалова.
Известный актер Сергей Бурунов в числе многих других звезд посетил премии журнала "OK!".
Артист пришел на мероприятие один, но не растерялся и решил приударить за ведущей Региной Тодоренко, которая пришла без супруга, исполнителя Влада Топалова.
Красавица надела платье со шлейфом, но запуталась в нем перед объективами фотокамер. Галантный кавалер Бурунов поспешил помочь Регине.
Тодоренко была польщена вниманием звезды "Полицейского с Рублевки", опасаясь только за то, чтобы ее муж все правильно понял.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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