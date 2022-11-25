Financial Times: Зеленский готов к переговорам по возвращению Крыма невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем.
25 ноября британская газета Financial Times опубликовало статью, в которой президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что он хорошо понимает насколько все сейчас озадачены сложившейся ситуацией вокруг Крыма и он готов рассмотреть варианты присоединения полуострова к Украине без применения военной силы.
Однако Зеленский уточнил, что никому не стоит тратить время, если кто-то хочет предложить решение по Крыму, что он входит в состав Российской Федерации.
Украинский президент также высказался о возможных переговорах с Россией, но он считает, что это только заморозит конфликт.
Опубликовано: Елена Калиновская
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