Financial Times: Зеленский готов к переговорам по возвращению Крыма невоенным путем

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем.

25 ноября британская газета Financial Times опубликовало статью, в которой президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что он хорошо понимает насколько все сейчас озадачены сложившейся ситуацией вокруг Крыма и он готов рассмотреть варианты присоединения полуострова к Украине без применения военной силы.

Однако Зеленский уточнил, что никому не стоит тратить время, если кто-то хочет предложить решение по Крыму, что он входит в состав Российской Федерации.

Украинский президент также высказался о возможных переговорах с Россией, но он считает, что это только заморозит конфликт.