Дочь Пригожина Даная впервые показала сына, который очень похож на знаменитого деда

Старшая дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина недавно родила сына Даниэля. Впервые молодая женщина показала лицо новорожденного.

Дочь Иосифа Пригожина Даная крестила своего 3-месячного сына Даниэля. После этого мать показала лицо младенца, выложив совместное фото с ним.

Родила наследница Пригожина 16 августа. Показать мальчика фанатам Даная обещала после крещения, что и сделала.

На празднике в честь крещения малыша присутствовал и его знаменитый дед, на которого так похож внук.