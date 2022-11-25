Дочь Пригожина Даная впервые показала сына, который очень похож на знаменитого деда
2022-11-25 09:42
Старшая дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина недавно родила сына Даниэля. Впервые молодая женщина показала лицо новорожденного.
Дочь Иосифа Пригожина Даная крестила своего 3-месячного сына Даниэля. После этого мать показала лицо младенца, выложив совместное фото с ним.
Родила наследница Пригожина 16 августа. Показать мальчика фанатам Даная обещала после крещения, что и сделала.
На празднике в честь крещения малыша присутствовал и его знаменитый дед, на которого так похож внук.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
Пугачева показала свое лицо после неудачной пластики
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
Politico: Многие страны ЕС в гневе из-за ограничений цен на российский газ
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ