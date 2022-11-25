Муциниеце не сдержала слез, когда пробила колесо на дороге и сильно опоздала на работу
Известная актриса Агата Муциниеце по пути на озвучку мультфильма сильно опоздала. Знаменитость пробила колесо машины, перепачкалась и очень замерзла. У нее сдали нервы, и она едва не расплакалась.
Агате Муциниеце удалось после развода с Павлом Прилучным восстановить свою карьеру, которая угасла за время брака с актером.
Она очень постройнела после участия в прошлом сезоне "Ледникового периода".
Плотный рабочий график не дает Агате расслабиться и иногда у нее сдают нервы.
По пути на работу актриса пробила колесо своего автомобиля, перепачкалась, замерзла и очень сильно опоздала на озвучку мультфильма. Небольшие неурядицы едва не довели звезду экрана до слез.
Муциниеце записала для подписчиков ролик, где едва не расплакалась из-за маленьких неприятностей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
Пугачева показала свое лицо после неудачной пластики
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
Politico: Многие страны ЕС в гневе из-за ограничений цен на российский газ
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ