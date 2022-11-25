Муциниеце не сдержала слез, когда пробила колесо на дороге и сильно опоздала на работу

Известная актриса Агата Муциниеце по пути на озвучку мультфильма сильно опоздала. Знаменитость пробила колесо машины, перепачкалась и очень замерзла. У нее сдали нервы, и она едва не расплакалась.

Агате Муциниеце удалось после развода с Павлом Прилучным восстановить свою карьеру, которая угасла за время брака с актером.

Она очень постройнела после участия в прошлом сезоне "Ледникового периода".

Плотный рабочий график не дает Агате расслабиться и иногда у нее сдают нервы.

По пути на работу актриса пробила колесо своего автомобиля, перепачкалась, замерзла и очень сильно опоздала на озвучку мультфильма. Небольшие неурядицы едва не довели звезду экрана до слез.

Муциниеце записала для подписчиков ролик, где едва не расплакалась из-за маленьких неприятностей.