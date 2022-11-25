Послание президента России Путина к народу будет оглашено до конца 2022 года

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что готовится послание президента России к народу, которое состоится до конца этого года.

«Точных сроков оглашения нет - как они появятся, будут сообщены», — сказал Песков.

По мнению экспертов, россияне давно ожидают такого призыва, и он станет во многом судьбоносным для страны, которая ведет войну с западным миром.

Они отмечают, что послание коснется не только позиции России по СВО, а возможно и даст старт массированному наступлению ВС России на всех фронтах.

В послании также будет уделено внимание судьбе Союзного государства, считают эксперты.