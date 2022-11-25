Пугачева показала свое лицо после неудачной пластики
2022-11-25 10:14
Пластические операции не идут Алле Пугачевой на пользу. Последнее вмешательство перекосило рот артистки, что видно на кадрах, которые знаменитость выложила в сеть.
Алла Пугачева продолжает омолаживать лицо,прибегая к пластической хирургии.
Очередная операция по коррекции внешности исполнительницы привела к тому, что поклонники с трудом узнали артистку на снимке, которое та выложила в сеть.
У звезды сцены перекосило рот, а один глаз стал меньше другого.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
Пугачева показала свое лицо после неудачной пластики
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
Politico: Многие страны ЕС в гневе из-за ограничений цен на российский газ
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ