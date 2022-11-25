Орбан пообещал, что Венгрия очень скоро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Венгрии Виктор Орбан откладывает ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Однако это скоро изменится.

"После беседы премьер-министра Матеуша Моравецкого с премьер-министром Венгрии мы получили четкое заявление: Венгрия ратифицирует присоединение этих стран к Альянсу в начале 2023 года", - подчеркнул в четверг, 24 ноября заместитель главы польской дипломатии Павел Яблоньски.

Премьер-министр Польши Моравецки в словацком Кошице принял участие в саммите глав правительств стран Вышеградской группы.

Это была первая встреча премьер-министров Польши, Чехии, Венгрии и Словакии во время председательства Словакии в V4.

"Я попросил премьер-министра Виктора Орбана как можно скорее ратифицировать возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Я получил обещание, что на первой парламентской сессии наступающего года, то есть чуть более чем через месяц, эта ратификация состоится. Так что есть конкретная дата, есть обязательства со стороны Венгрии", - сказал Моравецки.

Только Венгрия и Турция из 30 членов Альянса еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции. После июньского саммита НАТО в Мадриде Анкара ведет трехсторонний диалог с Финляндией и Швецией по поводу изменения политики Хельсинки и Стокгольма в отношении сепаратистских курдских организаций, которые Турция считает террористами.

Он также требует экстрадиции некоторых активистов. По сообщениям СМИ, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отложить ратификацию как минимум до президентских выборов, намеченных на июнь 2023 года.