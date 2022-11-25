Американец отметил свой столетний юбилей со стриптизершами в стрип-клубе

Такой подарок для долгожителя устроила его дочь, которая считает, что жизнь одна, и отец имеет право ею наслаждаться.

Долгожитель Джоаккино Пома из США отметил свое 100-летие в стрип-клубе.

Специальную вечеринку для жителя Далласа устроила его дочь. Она отвезла отца в ночной клуб, где тот в объятиях стриптизерш весело отметил день рождения.

По словам американки, Пома "всегда любил женщин", именно этим и обусловлено место празднования юбилея. Дочь Джоаккино считает: у папы одна жизнь, и он должен ею наслаждаться.

Стриптизерши были удивлены пожилым посетителем, но им понравилось участвовать в необычном празднике.

По словам дочери юбиляра, ее мать умерла 12 лет назад. И Джоаккино Пома, несмотря на солидный возраст, завязал новые романтические отношения. Правда, ненадолго - его возлюбленная также скончалась.