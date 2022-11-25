Американец отметил свой столетний юбилей со стриптизершами в стрип-клубе
Такой подарок для долгожителя устроила его дочь, которая считает, что жизнь одна, и отец имеет право ею наслаждаться.
Долгожитель Джоаккино Пома из США отметил свое 100-летие в стрип-клубе.
Специальную вечеринку для жителя Далласа устроила его дочь. Она отвезла отца в ночной клуб, где тот в объятиях стриптизерш весело отметил день рождения.
По словам американки, Пома "всегда любил женщин", именно этим и обусловлено место празднования юбилея. Дочь Джоаккино считает: у папы одна жизнь, и он должен ею наслаждаться.
Стриптизерши были удивлены пожилым посетителем, но им понравилось участвовать в необычном празднике.
По словам дочери юбиляра, ее мать умерла 12 лет назад. И Джоаккино Пома, несмотря на солидный возраст, завязал новые романтические отношения. Правда, ненадолго - его возлюбленная также скончалась.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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