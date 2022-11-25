Суд отклонил иск Макаревича о снятии с него статуса иноагента

Замоскворецкий суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов.

В пятницу днем стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича к министерству юстиции РФ из-за его включения в реестр физических лиц - иностранных агентов, об этом сообщили ТАСС в суде.

Уточняется, что решение было вынесено судом 10 ноября и до настоящего времени в законную силу еще не вступило и по закону же, у истца есть на обжалование месяц со дня вынесения решения.

Ранее СМИ сообщали, что Макаревич был внесен в реестр физлиц-иноагентов 2 сентября 2022 года из-за того, что неоднократно высказывался против военных действий на Украине.