Канцлер Шольц наметил саммит ВПК Германии из-за нехватки боеприпасов у Бундесвера
Олаф Шольц пригласил представителей военной промышленности на встречу на высшем уровне в канцелярию на следующей неделе, сообщает WELT.
Издание узнало в правительственных кругах, что в будущий понедельник с участием Минобороны и других государственных ведомств должны обсудить рамочные условия производства боеприпасов.
Бундесвер испытывает острую нехватку боеприпасов, а боеприпасы нужны и для поддержки Украины.
Шольц уже поднимал эту тему на неделе в своей речи о бюджете.
«Уже невозможно просто сказать: «Нам нужно больше боеприпасов», потому что соответствующие мощности больше не работают», — сказал канцлер: «Больше невозможно сказать: «Мы хотим что-то для этого конкретного вооружения», потому что боеприпасы к нему давно не производятся».
Ранее Германия пообещала Украине передать три зенитных танка «Гепард» в декабре, а затем поставить еще партию таких вооружений для создания надежной ПВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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