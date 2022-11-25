Канцлер Шольц наметил саммит ВПК Германии из-за нехватки боеприпасов у Бундесвера

Олаф Шольц пригласил представителей военной промышленности на встречу на высшем уровне в канцелярию на следующей неделе, сообщает WELT.

Издание узнало в правительственных кругах, что в будущий понедельник с участием Минобороны и других государственных ведомств должны обсудить рамочные условия производства боеприпасов.

Бундесвер испытывает острую нехватку боеприпасов, а боеприпасы нужны и для поддержки Украины.

Шольц уже поднимал эту тему на неделе в своей речи о бюджете.

«Уже невозможно просто сказать: «Нам нужно больше боеприпасов», потому что соответствующие мощности больше не работают», — сказал канцлер: «Больше невозможно сказать: «Мы хотим что-то для этого конкретного вооружения», потому что боеприпасы к нему давно не производятся».

Ранее Германия пообещала Украине передать три зенитных танка «Гепард» в декабре, а затем поставить еще партию таких вооружений для создания надежной ПВО.