Путин встречается с матерями профессиональных военных и солдат срочной службы

В эту пятницу президент России Владимир Путин встретился с матерями солдат, воюющих на Украине.

По данным Офиса президента встреча проводилась с матерями профессиональных военнослужащих и призывников-резервистов.

«Накануне Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями солдат, принимавших участие в специальной военной операции», - отметили в пресс-службе президента России.

Сотни тысяч российских солдат были отправлены воевать на Украину, в том числе некоторые из более чем 300 000 резервистов, призванных в рамках объявленной Путиным в сентябре частичной мобилизации.

По оценкам США, с обеих сторон были ранены или убиты десятки тысяч солдат. Украина не раскрывает свои потери. В последний раз Россия объявила 21 сентября, что 5937 российских солдат погибли, выполняя задачи СВО на Донбассе.