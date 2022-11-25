Путин встречается с матерями профессиональных военных и солдат срочной службы
В эту пятницу президент России Владимир Путин встретился с матерями солдат, воюющих на Украине.
По данным Офиса президента встреча проводилась с матерями профессиональных военнослужащих и призывников-резервистов.
«Накануне Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретится с матерями солдат, принимавших участие в специальной военной операции», - отметили в пресс-службе президента России.
Сотни тысяч российских солдат были отправлены воевать на Украину, в том числе некоторые из более чем 300 000 резервистов, призванных в рамках объявленной Путиным в сентябре частичной мобилизации.
По оценкам США, с обеих сторон были ранены или убиты десятки тысяч солдат. Украина не раскрывает свои потери. В последний раз Россия объявила 21 сентября, что 5937 российских солдат погибли, выполняя задачи СВО на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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