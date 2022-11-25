Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине

Как пишет издание Politico, Евросоюз предъявил серьезные претензии США по поводу гигантских прибылей, которые Вашингтон получает за счет Украины и Европы.

По информации источников Politico в дипломатических кругах Евросоюза, европейские политики все чаще выражают крайнее возмущение действиями Белого дома, зарабатывающего огромные деньги на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС.

Как заявил изданию один из европейских представителей, если реально смотреть на вещи, то страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это Соединенные Штаты Америки, потому что они продают больше газа и по откровенно завышенным ценам, а также за счет постоянно увеличивающихся поставок вооружений.

Politico сообщает, что единство западных союзников серьезно пошатнулось, а политики Евросоюза «в ярости от действий администрации Джо Байдена». Они предъявляют американцам жесткие обвинения в том, что те наживаются на общем кризисе.