Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине
Как пишет издание Politico, Евросоюз предъявил серьезные претензии США по поводу гигантских прибылей, которые Вашингтон получает за счет Украины и Европы.
По информации источников Politico в дипломатических кругах Евросоюза, европейские политики все чаще выражают крайнее возмущение действиями Белого дома, зарабатывающего огромные деньги на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС.
Как заявил изданию один из европейских представителей, если реально смотреть на вещи, то страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это Соединенные Штаты Америки, потому что они продают больше газа и по откровенно завышенным ценам, а также за счет постоянно увеличивающихся поставок вооружений.
Politico сообщает, что единство западных союзников серьезно пошатнулось, а политики Евросоюза «в ярости от действий администрации Джо Байдена». Они предъявляют американцам жесткие обвинения в том, что те наживаются на общем кризисе.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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