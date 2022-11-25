В Берлине возбудили уголовное дело на экоактивистов, которые блокировали взлетную полосу национального аэропорта
После временной блокады аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) климатическими активистами в четверг политики нескольких партий резко раскритиковали акцию протеста.
Блокировка столичного аэропорта — «еще одна эскалация и абсолютно неприемлемая, — написала в Twitter министр внутренних дел Нэнси Файзер. Заместитель лидера союзных партий в Бундестаге Андреа Линдхольц призвала к «штрафам» за срыв выполнения полетов.
Аэропорт Берлина временно приостановил полеты в четверг из-за протеста климатических активистов «последнего поколения». Федеральная полиция сообщила, что не все активисты попали на протест из-за блокировки аэропорта.
«Из-за несанкционированного доступа нескольких человек обе взлетно-посадочные полосы BER в настоящее время закрыты», — написал оператор аэропорта. Операции возобновились примерно через час, хотя и с задержками.
Представитель федеральной полиции заявил в ARD «Tagesthemen», что это был «явный» случай повреждения имущества и незаконного проникновения. Также существует вероятность того, что имело место «опасное вмешательство в воздушное движение».
В заявлении группы климатического протеста «Последнее поколение» говорится, что несколько сторонников заблокировали взлетно-посадочную полосу аэропорта. Некоторые из них приклеились к асфальту, а другие выехали на полосу на велосипедах и остановили воздушное движение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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