Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина
Как заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не намерен объявлять о всеобщей мобилизации в стране в своем послании к Федеральному собранию.
Как подчеркнул Песков, сведения средств массовой информации о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о всеобщей мобилизации, не соответствуют действительности. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию состоится до конца текущего года.
Ранее некоторые средства массовой информации распространили новость о том, что Владимир Путин намерен объявить о всеобщей мобилизации в стране. Но официальные представители Кремля, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, неоднократно опровергали эту информацию.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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