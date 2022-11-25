Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина

Как заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не намерен объявлять о всеобщей мобилизации в стране в своем послании к Федеральному собранию.

Как подчеркнул Песков, сведения средств массовой информации о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о всеобщей мобилизации, не соответствуют действительности. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию состоится до конца текущего года.

Ранее некоторые средства массовой информации распространили новость о том, что Владимир Путин намерен объявить о всеобщей мобилизации в стране. Но официальные представители Кремля, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, неоднократно опровергали эту информацию.