В Италии запущен второй по скорости суперкомпьютер в Европе
ЕС запустил суперкомпьютер Leonardo, второй по скорости компьютер в Европе и четвертый в мире. Он позволит прогнозировать стихийные бедствия и угрозу пандемии. В следующем году самый быстрый компьютер в мире будет запущен в Германии.
В итальянской Болонье в четверг, 24 ноября, был запущен четвертый по скорости компьютер в мире. Суперкомпьютер Leonardo имеет вычислительную мощность 250 петафлопс, что означает, что он способен выполнять 250 квадриллионов операций в секунду.
По мощности в Евросоюзе он уступает только запущенному в июне суперкомпьютеру Lumi, расположенному в Финляндии (вычислительная мощность 309 петафлопс).
Согласно опубликованному в ноябре этого года списку TOP500, два компьютера из ЕС заняли третье и четвертое место в рейтинге самых быстрых компьютеров мира, второе место заняла Япония, а первое — США.
Но это пока. Потому что в конце следующего года в Германии должен быть запущен самый быстрый суперкомпьютер в мире. Юпитер будет базироваться в Юлихе в земле Северный Рейн-Вестфалия. По оценкам специалистов, вычислительная мощность более 1 тыс. петафлопс даст ему позицию мирового лидера.
Ожидается, что Leonardo достигнет своего пика в начале 2023 года и будет использоваться для моделирования и симуляции. Он позволит прогнозировать, смягчать и предотвращать последствия экстремальных погодных явлений, землетрясений, цунами, а также поможет в борьбе с пандемиями.
Опубликовано: Николай Скира
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