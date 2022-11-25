В Италии запущен второй по скорости суперкомпьютер в Европе

ЕС запустил суперкомпьютер Leonardo, второй по скорости компьютер в Европе и четвертый в мире. Он позволит прогнозировать стихийные бедствия и угрозу пандемии. В следующем году самый быстрый компьютер в мире будет запущен в Германии.

В итальянской Болонье в четверг, 24 ноября, был запущен четвертый по скорости компьютер в мире. Суперкомпьютер Leonardo имеет вычислительную мощность 250 петафлопс, что означает, что он способен выполнять 250 квадриллионов операций в секунду.

По мощности в Евросоюзе он уступает только запущенному в июне суперкомпьютеру Lumi, расположенному в Финляндии (вычислительная мощность 309 петафлопс).

Согласно опубликованному в ноябре этого года списку TOP500, два компьютера из ЕС заняли третье и четвертое место в рейтинге самых быстрых компьютеров мира, второе место заняла Япония, а первое — США.

Но это пока. Потому что в конце следующего года в Германии должен быть запущен самый быстрый суперкомпьютер в мире. Юпитер будет базироваться в Юлихе в земле Северный Рейн-Вестфалия. По оценкам специалистов, вычислительная мощность более 1 тыс. петафлопс даст ему позицию мирового лидера.

Ожидается, что Leonardo достигнет своего пика в начале 2023 года и будет использоваться для моделирования и симуляции. Он позволит прогнозировать, смягчать и предотвращать последствия экстремальных погодных явлений, землетрясений, цунами, а также поможет в борьбе с пандемиями.