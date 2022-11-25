Алекса отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт
Исполнительница Алекса родом из Донецка. Она уже давно живет в РФ, но оставалась гражданкой Украины до последнего. Теперь звезда сцены получила паспорт России.
Певица Алекса прославилась благодаря проекту "Фабрика звезд". Знаменитость давно живет в России, но родом она из Донецка.
До последнего времени оставаясь гражданкой Украины, артистка отказалась от паспорта страны и получила российское гражданство, о чем сообщает "StarHit".
Наследница певицы Ариадна - гражданка РФ. Паспорт России осталось получить только супругу знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Как сообщает издание Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить дизельное топливо и природный газ для решения проблем с энергетическим кризисом.Подробнее...
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Forbes: На проведение СВО Россия уже потратила $82 млрд - это 25% бюджета
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине
Довлатова призналась, что жалеет знаменитостей, которые уехали из России
Зеленский намерен решить судьбу Крыма невоенным путем