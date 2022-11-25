Алекса отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

Исполнительница Алекса родом из Донецка. Она уже давно живет в РФ, но оставалась гражданкой Украины до последнего. Теперь звезда сцены получила паспорт России.

Певица Алекса прославилась благодаря проекту "Фабрика звезд". Знаменитость давно живет в России, но родом она из Донецка.

До последнего времени оставаясь гражданкой Украины, артистка отказалась от паспорта страны и получила российское гражданство, о чем сообщает "StarHit".

Наследница певицы Ариадна - гражданка РФ. Паспорт России осталось получить только супругу знаменитости.