Песков: Путин не готовит указ о мобилизации военных и экономики в России

Дмитрий Песков опроверг слухи о желании Владимира Путина объявить всеобщую мобилизацию российского государства.

25 ноября информационное агентство "Правда.ру" опубликовало статью, в котором сообщило, что Владимир Путин якобы обратится к нации до конца года, объявив о мобилизации офицеров и солдат в России, а также российской экономики в целях специальной военной операции в Украине и на освобождённых территориях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что президент РФ не готовит подобного обращения к россиянам, а распространяемые СМИ слухи об этом не соответствуют действительности.