Песков: Путин не готовит указ о мобилизации военных и экономики в России
Дмитрий Песков опроверг слухи о желании Владимира Путина объявить всеобщую мобилизацию российского государства.
25 ноября информационное агентство "Правда.ру" опубликовало статью, в котором сообщило, что Владимир Путин якобы обратится к нации до конца года, объявив о мобилизации офицеров и солдат в России, а также российской экономики в целях специальной военной операции в Украине и на освобождённых территориях.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что президент РФ не готовит подобного обращения к россиянам, а распространяемые СМИ слухи об этом не соответствуют действительности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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