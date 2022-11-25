Беретта вышла замуж за крупного предпринимателя Преснухина
2022-11-25 13:14
43-летняя экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта сочеталась узами брака с бизнесменом Денисом Преснухиным. С Владимиром Глебовым артистка рассталась 2 года назад.
Изветсная певица Юлия Беретта сообщила в личном блоге, что выходит замуж.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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