Беретта вышла замуж за крупного предпринимателя Преснухина

APS
2022-11-25 13:14

43-летняя экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта сочеталась узами брака с бизнесменом Денисом Преснухиным. С Владимиром Глебовым артистка рассталась 2 года назад.

Изветсная певица Юлия Беретта сообщила в личном блоге, что выходит замуж.

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    Артистка разместила в сети фото, где запечатлены руки молодоженов с обручальными кольцами.

    Супругом знаменитости стал успешный предприниматель Денис Преснухин.

    2 года назад Беретта рассталась с Владимиром Глебовым, от которого у нее есть сын Владимир. Пара прожила вместе 10 лет.

Опубликовано: Наталья Гончарова