Беретта вышла замуж за крупного предпринимателя Преснухина

Артистка разместила в сети фото, где запечатлены руки молодоженов с обручальными кольцами.

Супругом знаменитости стал успешный предприниматель Денис Преснухин.

2 года назад Беретта рассталась с Владимиром Глебовым, от которого у нее есть сын Владимир. Пара прожила вместе 10 лет.