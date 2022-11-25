Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины

Александр Лукашенко потребовал от руководства Гомельской области преодолеть негативные тенденции в сфере агропромышленности.

В пятницу Александр Лукашенко прибыл в Гомель для встречи с руководством региона, заранее предупредив местных политиков о том, что предстоящий разговор будет серьёзным. По словам Лукашенко, за последние пять лет показатели урожайности в агропромышленности Гомельщины снизились более чем на 13 процентов.

Александр Лукашенко утверждает, что осведомлён о возможных причинах такой неурожайности в области, однако они одинаковы во всех регионах, в то время как на Гомельщине данные показатели хуже прочих, ввиду чего негативные тенденции в области следует переломить любой ценой.