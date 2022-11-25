Politico: Евросоюз раздражён сверхприбылью Вашингтона от конфликта в Украине
2022-11-25 13:48
Издание Politico сообщило о растущем в ЕС раздражении, вызванного корыстными целями Соединённых Штатов в украинском конфликте.
Американская газета Politico уведомляет, что высокопоставленные представители стран-участниц Европейского союза всё чаще выражают публичное возмущение позицией США в украинском кризисе, поскольку администрация Джо Байдена получает существенную выгоду от продолжения российской спецоперации.
По мнению публицистов Politico, выгода Соединённых Штатов заключается в способности продавать энергоресурсы Европе по завышенной цене, попутно нарастив продажу вооружений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине