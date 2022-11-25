Politico: Евросоюз раздражён сверхприбылью Вашингтона от конфликта в Украине

Диетологи рассказали, к чему приводит диета на овощных соках

Кажется, что джусинг практикуют блогеры и звезды по всему миру. Однако диетологи считают, что такой детокс провоцирует появление хронических проблем и мешает нормальной работе всего организма.

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