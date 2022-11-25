Politico: Евросоюз раздражён сверхприбылью Вашингтона от конфликта в Украине

APS
2022-11-25 13:48

Издание Politico сообщило о растущем в ЕС раздражении, вызванного корыстными целями Соединённых Штатов в украинском конфликте.

Американская газета Politico уведомляет, что высокопоставленные представители стран-участниц Европейского союза всё чаще выражают публичное возмущение позицией США в украинском кризисе, поскольку администрация Джо Байдена получает существенную выгоду от продолжения российской спецоперации.

По мнению публицистов Politico, выгода Соединённых Штатов заключается в способности продавать энергоресурсы Европе по завышенной цене, попутно нарастив продажу вооружений.

Опубликовано: Ткачёв Андрей