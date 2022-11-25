Генсек НАТО Столтенберг прогнозирует «ужасное» начало зимы для Украины
2022-11-25 13:55
Йенс Столтенберг предупредил Украину о высоком риске ужасного начала зимы в этой стране из-за российских ракетных ударов.
Днём 25 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что из-за интенсификации российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре Украину ожидает "ужасное" начало зимы, выраженное в отсутствии электричества, теплоснабжения и некоторых продуктов питания.
Вместе с тем Столтенберг выразил уверенность, что страны НАТО продолжат оказывать всестороннюю помощь Украине вопреки ухудшающимся условиям в этом государстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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