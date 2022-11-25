Песков обвинил Зеленского в нежелании мира с Россией из-за слов о Крыме
2022-11-25 14:00
Дмитрий Песков утверждает, что новое заявление Владимира Зеленского о крымском полуострове указывает на нежелание Киева достигать мира с Россией невоенными средствами.
Днём пятницы пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что участившиеся заявления Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым под контроль Украины демонстрируют нежелание достигать мира с Россией посредством дипломатии и переговорного процесса.
Примечательно, что ранее в тот же день Зеленский дал интервью журналистам Financial Times, где допустил, что Украина может вернуть крымский полуостров невоенным способом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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