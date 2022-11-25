Дмитрий Песков утверждает, что новое заявление Владимира Зеленского о крымском полуострове указывает на нежелание Киева достигать мира с Россией невоенными средствами.

Днём пятницы пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что участившиеся заявления Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым под контроль Украины демонстрируют нежелание достигать мира с Россией посредством дипломатии и переговорного процесса.

Примечательно, что ранее в тот же день Зеленский дал интервью журналистам Financial Times, где допустил, что Украина может вернуть крымский полуостров невоенным способом.