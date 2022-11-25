Российские войска отбили наступление ВСУ под Соледаром
2022-11-25 14:23
Подразделения России отбили атаку украинских Вооруженных сил под Соледаром.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе боев в процессе специальной военной операции на территории Украины.
Из его заявления следует, что украинские подразделения пошли в наступление в направлении Соледара.
"Рамзан Кадыров сообщил об успешном пресечении украинской контратаки в Соледаре Донецкой Народной Республики", - пишет ТАСС.
По словам Кадырова, в обороне Соледара принимали участие бойцы "Ахмата", казачьего полка ЛНР, а также ЧВК Вагнер.
Опубликовано: Николай Скира
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