Диетологи рассказали, к чему приводит диета на овощных соках

Кажется, что джусинг практикуют блогеры и звезды по всему миру. Однако диетологи считают, что такой детокс провоцирует появление хронических проблем и мешает нормальной работе всего организма.

Последние годы среди вечно стройнеющих девушек стали очень популярны детокс-диеты на соках -джусинг. Они обычно рассчитаны на короткий срок, способствуют оздоровлению и похудению — якобы жидкие овощные напитки стимулируют метаболизм и очищают от шлаков. Этот типа разгрузочных дней использует Меган Маркл, Кайли Дженнер и Ким Кардашьян, а также сотник российских фитнес-блогеров.

Мнения на этот счет разнятся: одни эксперты советуют проводить такую диету не чаще пару раз в год и придерживаться ее не дольше семи дней, другие же вообще рекомендуют отказаться от этой идеи. А всему виной участившиеся случаи «приобретенного» диабета, который все чаще стали диагностировать у любительниц таких соковых разгрузах.

Диетологи говорят, что все потерянные на джусинге килограммы возвращаются в течение пары следующих месяцев. В соках слишком мало клетчатки, жиров и углеводов для нормального функционирования мозга и вообще нет белка, который отвечает за красоту волос, ногтей и эластичность кожи. А кислоты с лимонным соком натощак разъедают зубную эмаль и желудок.

Все это ведет к потере мышечной массы и дефициту витаминов, выпадению волос, сухости и шелушению кожи, менструальным нарушениям и скачкам инсулина. Организм воспринимает такую диету как огромный стресс и потерю комфорта. Дело все в том, что наша пищеварительная система изначально предназначена под потребление твердой пищи разных температур, а при переходе на жидкую большинство органов начинают работать по-другому. Все имеющиеся в соках витамины просто перестают усваиваться.

После выхода из такой диеты вы снова начнете есть привычную пищу, но ваш организм начнет синтезировать именно жировую ткань. И повторный набор веса здесь — лишь наименее опасная причина.

Если вы все же решительно настроились пройти очищающую программу на соках, то обязательно проконсультируйтесь с врачами. Чтобы недельный курс не угробил здоровье, придется сдать ряд анализов и пройти некоторые обследования.

И помните: к любым ограничениям надо готовиться заранее. Нельзя резко садиться на жесткую диету, если еще вчера вдоволь наедались вредными продуктами. Организму требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям.