В Минобороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила до 200 польских наёмников ВСУ в районе села Великие Хутора.

25 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что служащие российских воздушно-космических сил поразили три пункта временного базирования польских наёмников Вооружённых сил Украины в Харьковской области.

Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара ВКС России по пунктам временного базирования сражающихся в рамках спецоперацию на стороне Украины граждан Польши было уничтожено до 200 единиц живой силы противника в районе села Великие Хутора.