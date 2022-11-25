ВКС России уничтожили до 200 польских наёмников ВСУ в Харьковской области
2022-11-25 14:43
В Минобороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила до 200 польских наёмников ВСУ в районе села Великие Хутора.
25 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что служащие российских воздушно-космических сил поразили три пункта временного базирования польских наёмников Вооружённых сил Украины в Харьковской области.
Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара ВКС России по пунктам временного базирования сражающихся в рамках спецоперацию на стороне Украины граждан Польши было уничтожено до 200 единиц живой силы противника в районе села Великие Хутора.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия
Самые полезные продукты для женщин во время менопаузы
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина
В Китае у летучих мышей нашли пять опасных для человека вирусов
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине