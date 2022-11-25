Мали опровергает доклад FIDH в отношении военных преступлений, совершенных в том числе группой «Вагнера»

Правительство Мали опровергла обвинения в военных злоупотреблениях в отношении мирных жителей, союзе с наемниками из российской группы «Вагнера» и сегрегации против общины фулани после нового неблагоприятного доклада о правах человека.

Международная федерация прав человека (FIDH) опубликовала в четверг, 24 ноября, отчет, в котором сообщается о беспрецедентном увеличении в 2022 году нападений на мирных жителей в центральной части Мали, одном из главных центров насилия в Сахеле.

В отчете осуждаются преступления, совершенные джихадистами, ополченцами, а также малийской армией и российской военизированной группировкой «Вагнер».

«Эти утверждения в основном тенденциозны, не проверены и сделаны преднамеренно, с целью опорочить имидж малийских сил обороны и безопасности», — говорится в документе, опубликованном в четверг правительством Мали, который опровергает данные FIDH.

В правительстве говорят об «изложении фактов на основе непротиворечивых показаний, не опираясь ни на какие вещественные доказательства и зачастую сделанных под угрозой террористических группировок». Армия действует при строгом соблюдении прав человека и международного гуманитарного права, а предполагаемые нарушения всегда расследуются, заявил источник.

Что касается использования услуг ЧВК «Вагнера», то речь идет об инструкторах и советниках из России, которые давно присутствуют в Мали.

«В 1960 году были отправлены совесткие инструкторы, чтобы помочь Мали построить свою армию и ее администрацию», — говорится в сообщении правительства. Военные, находившиеся у власти после августовского переворота 2020 года, в 2021 году отказались от услуг бывшего союзника Франции и ее партнеров в пользу России.

Правительство полностью отвергает обвинения в преследовании фулани, группы, которая, как известно, снабжает джихадистов. Оно критикует FIDH за игнорирование прогресса, достигнутого в борьбе с джихадистами, а также усилий, направленных против безнаказанности, таких как обновление уголовного и военного кодексов и проект специального суда присяжных по гендерным вопросам.

Малийская ассоциация за права человека (AMDH), членская организация FIDH, с которой она подготовила предыдущий отчет в 2018 году, указала в пресс-релизе, что она «отмежевывается» от нового отчета из-за серьезных нарушений принципов беспристрастности, объективности и лояльности.