Врач рассказал, почему перед сном надо принимать прохладный душ

В современном мире человек постоянно находится в состоянии стресса. Это негативно влияет на здоровье и плохо сказывается на восстановительных процессах, к примеру, нарушает качество ночного сна.

Но справиться с проблемой можно. Если знать несколько правил, то можно избавиться от бессонницы и снизить уровень стресса.

Сомнолог Татьяна Сурненкова раскрыла несколько правил, пишет издание «Прайм».

Как заметила медик, в первую очередь надо обратить внимание на питание. Есть следует небольшими порциями. При этом еда должна быть полезной, чтобы каждый прием пищи был сбалансированным.

За три часа до сна надо убрать никотин, кофеин. От плотных ужинов тоже лучше отказаться.

Кроме этого, как заметила Сурненкова, спиртные напитки тоже могут стать проблемой при засыпании.

Однако это не все правила.

Доктор считает, что ежедневно нужно стараться находить время, чтобы побыть в тишине, попрактиковаться в медленном дыхании. Можно представить что-то успокаивающее и позитивное, к примеру, когда, с кем и куда хочется отправиться в отпуск.

Надо учитывать, что человеку нужно меньше времени, чтобы заснуть после душа или ванны.

Сурненкова также подчеркнула, что за ночь человек может просыпаться до пяти раз. Если происходит это чаще или начинает беспокоить, то надо обратиться к сомнологу для консультации.