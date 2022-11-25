МВД Литвы заявило о разрыве договора о сотрудничестве с Беларусью
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что "Беларусь не может и не будет партнером Литвы в сфере внутренних дел", сообщает портал Delfi.
При этом она сообщила, что возглавляемое ею министерство расторгает соглашение о сотрудничестве с белорусским МВД, подписанное в 1993 году.
Министр также заявила, что "Беларусь, будучи близким союзником кремлевского режима, продолжая гибридную атаку на Литву и руками своих чиновников проталкивая в нашу страну нелегальных мигрантов, не может и не будет партнером Литвы в сфере внутренних делах или в любой другой деятельности".
По данным литовского министерства, за последние 30 лет с момента восстановления независимости Литва также подписала много других соглашений с Беларусью в сфере сотрудничества между министерствами внутренних дел, но, как подчеркивается, "для их расторжения" нужно решение правительства страны.
Ранее Литва приостановила реализацию программ приграничного сотрудничества с Беларусью и Россией, финансируемых Европейской комиссией.
Опубликовано: Николай Скира
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