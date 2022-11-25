Пушилин: обмен пленными с Украиной 25 ноября проходит по формуле «9 на 9»
2022-11-25 15:36
Врио главы ДНР Денис Пушил сообщил об очередном обмене военнопленными между Россией и Украиной.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что сегодня, 25 ноября 2022 года, состоится обмен взятыми в плен военнослужащими с Украиной.
Пушилин уточнил, что обмен пленными между Россией и Украиной пройдёт по формуле «9 на 9», среди которых есть один солдат из Донецкой Народной Республики, который уже скоро вернётся на Родину.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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