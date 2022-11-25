В ООН считают подлинным видео расстрела российских военнопленных украинскими солдатами
2022-11-25 15:47
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк сообщил, что видео расстрела российских военнопленных солдатами ВСУ с высокой долей вероятности является подлинным.
Он рассказал, что специальная мониторинговая группа ООН проанализировала видео и пришла к выводу, что оно, скорее всего, подлинное.
Тюрк отметил, что данный инцидент необходимо расследовать, а виновных – привлечь к ответственности.
Кадры расстрела российский военнопленных украинскими солдатами появились в сети 18 ноября.
Опубликовано: Светлана Репина
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия
Самые полезные продукты для женщин во время менопаузы
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина
В Китае у летучих мышей нашли пять опасных для человека вирусов
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине