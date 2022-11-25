В ООН считают подлинным видео расстрела российских военнопленных украинскими солдатами

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк сообщил, что видео расстрела российских военнопленных солдатами ВСУ с высокой долей вероятности является подлинным.

Он рассказал, что специальная мониторинговая группа ООН проанализировала видео и пришла к выводу, что оно, скорее всего, подлинное.

Тюрк отметил, что данный инцидент необходимо расследовать, а виновных – привлечь к ответственности.

Кадры расстрела российский военнопленных украинскими солдатами появились в сети 18 ноября.