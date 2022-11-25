Подоляк: Украина не пойдет на капитуляцию в обмен на свет
2022-11-25 16:10
Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на капитуляцию в обмен на электричество.
В пятницу, 25 ноября 2022 года, советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» заявил о том, что киевский режим не намерен «отказываться от войны ради капитуляции в обмен на свет».
Подоляк также считает, что коллективный Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, чтобы не допустить проигрыша в специальной военной операции Российской Федерации на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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