Лазарев рассказал о невероятных ощущениях после массажа в ОАЭ

Певец Сергей Лазарев со своими наследниками отправился в недельный отпуск в ОАЭ. Очень понравился артисту массаж, который делала миниатюрная балийка, когда дети с няней были в развлекательном центре.

Российский певец Сергей Лазарев отдыхает с детьми в ОАЭ. Артист поделился впечатлениями от отпуска, рассказав о массаже, который делала экзотическая женщина.

Лазарева сообщил, что дети с няней отправились в развлекательный центр, а он решил воспользоваться услугами массажистки.

Певец признался в микроблоге, что остался в восторге от массажа, который сделала ему балийка.

Маленькая женщина с такими же ручками "размяла и умяла" артиста, как надо.