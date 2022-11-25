Лазарев рассказал о невероятных ощущениях после массажа в ОАЭ
2022-11-25 16:23
Певец Сергей Лазарев со своими наследниками отправился в недельный отпуск в ОАЭ. Очень понравился артисту массаж, который делала миниатюрная балийка, когда дети с няней были в развлекательном центре.
Российский певец Сергей Лазарев отдыхает с детьми в ОАЭ. Артист поделился впечатлениями от отпуска, рассказав о массаже, который делала экзотическая женщина.
Лазарева сообщил, что дети с няней отправились в развлекательный центр, а он решил воспользоваться услугами массажистки.
Певец признался в микроблоге, что остался в восторге от массажа, который сделала ему балийка.
Маленькая женщина с такими же ручками "размяла и умяла" артиста, как надо.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Испания и ЕС предлагают оставить сухопутную границу Гибралтара открытой
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Ультраправый израильский политик Бег-Гвир станет главой МВД Израиля
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина