Столтенберг: Украину ждет ужасающая зима

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал российские удары ужасающим началом зимы для Украины.

25 ноября ряд российских СМИ сообщило, что на пресс-конференции в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что зима для Украины началась ужасно, имея виду отсутствие электричества и тепла в украинских населенных пунктах из-за ракетных обстрелов инфраструктуры со стороны РФ.

Генсек сообщил, что на встрече в Бухаресте 29-30 ноября главы МИД стран членов альянса примут решение об увеличении гуманитарной помощи Киеву, включая зимнюю одежду, горючее и медикаменты.

Также господин Столтенберг подчеркнул, что двери НАТО для Украины остаются открытыми, однако главной задачей сегодня остаются поставки военной помощи, для того чтобы Украина могла победить.