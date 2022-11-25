Пригожин: в ЧВК «Вагнер» воюет бывший генерал морской пехоты США

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в компании есть иностранцы, в том числе бывший американский генерал.

По его словам, в частной военной компании около 20 граждан Финляндии.

Пригожин отметил, что это мотивированные специалисты высокого уровня.

Он также рассказал, что иностранцы входят в состав британского легиона ЧВК, которым командует бывший генерал американской морской пехоты.