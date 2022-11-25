Пригожин: в ЧВК «Вагнер» воюет бывший генерал морской пехоты США
2022-11-25 17:28
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в компании есть иностранцы, в том числе бывший американский генерал.
По его словам, в частной военной компании около 20 граждан Финляндии.
Пригожин отметил, что это мотивированные специалисты высокого уровня.
Он также рассказал, что иностранцы входят в состав британского легиона ЧВК, которым командует бывший генерал американской морской пехоты.
Опубликовано: Светлана Репина
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