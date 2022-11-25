Ультраправый израильский политик Бег-Гвир станет главой МВД Израиля

Израильский ультраправый политик Итамар Бен-Гвир возглавит МВД страны в рамках коалиционного соглашения с партией Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которая намерена создать самое правое правительство в истории страны.

Соглашение было заключено после того, как правый альянс Нетаньяху одержал победу на парламентских выборах в этом месяце, пятых в Израиле менее чем за четыре года.

Нетаньяху все еще продолжает переговоры с тремя другими партиями о формировании нового правительства.

«Мы сделали большой шаг (прошлой ночью) к полному коалиционному соглашению, к формированию полностью, полностью правого правительства», — заявил Бен-Гвир в заявлении, опубликованном рано утром в пятницу.

Бен-Гвир, который был осужден в 2007 году за расистские действия по отношению к арабам и поддержку группы, которую Израиль и США считают террористической организацией, будет иметь расширенный портфель служб безопасности, который будет включать ответственность за пограничную полицию на оккупированном Западном берегу.