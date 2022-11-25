Ультраправый израильский политик Бег-Гвир станет главой МВД Израиля
Израильский ультраправый политик Итамар Бен-Гвир возглавит МВД страны в рамках коалиционного соглашения с партией Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которая намерена создать самое правое правительство в истории страны.
Соглашение было заключено после того, как правый альянс Нетаньяху одержал победу на парламентских выборах в этом месяце, пятых в Израиле менее чем за четыре года.
Нетаньяху все еще продолжает переговоры с тремя другими партиями о формировании нового правительства.
«Мы сделали большой шаг (прошлой ночью) к полному коалиционному соглашению, к формированию полностью, полностью правого правительства», — заявил Бен-Гвир в заявлении, опубликованном рано утром в пятницу.
Бен-Гвир, который был осужден в 2007 году за расистские действия по отношению к арабам и поддержку группы, которую Израиль и США считают террористической организацией, будет иметь расширенный портфель служб безопасности, который будет включать ответственность за пограничную полицию на оккупированном Западном берегу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ультраправый израильский политик Бег-Гвир станет главой МВД Израиля
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