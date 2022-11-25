Глава МИД Британии прибыл в Киев и анонсировал новый пакет помощи
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев и сообщил о новой помощи Украине.
25 ноября в пятницу днем украинский 24-й телеканал сообщил, что британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли прилетел в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Клеверли заверил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украины и уже готов выделить3,6 миллиона $, которые, по данным британской стороны, пойдут на ремонт школ и увеличение парка машин скорой помощи.
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и объявил, что Лондон передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.
Опубликовано: Елена Калиновская
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Politico: санкции не мешают европейским мебельным компаниям покупать белорусские товары
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Дочка певицы Славы вышла замуж
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина