Глава МИД Британии прибыл в Киев и анонсировал новый пакет помощи

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев и сообщил о новой помощи Украине.

25 ноября в пятницу днем украинский 24-й телеканал сообщил, что британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли прилетел в Киев, где встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Клеверли заверил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украины и уже готов выделить3,6 миллиона $, которые, по данным британской стороны, пойдут на ремонт школ и увеличение парка машин скорой помощи.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и объявил, что Лондон передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.