Жена Зеленского: украинцы готовы жить в темноте и холоде ради членства в ЕС
Первая леди Украины сообщила, что украинцы готовы не один год жить без света и воды ради членства в ЕС.
В пятницу днем жена президента Украины Елена Зеленская сообщила журналистам Би-Би-Си, что согласно итогам недавно проведенного социологического исследования, более 90 процентов опрошенных украинцев готовы терпеть два, три года и жить в холоде и без света ради перспективы вступления в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля и в июне страна получила статус кандидата на вступление, при этом даже европейские политики считают, что вступление Украины в ЕС -это долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени.
Опубликовано: Елена Калиновская
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