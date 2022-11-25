По данным Госпогранкомитета РБ с начала спецоперации из Украины прибыло почти 67 тысяч беженцев

66 864 человека с украинским паспортом прибыли в Беларусь, по состоянию на 25 ноября, начиная с февраля, сообщил пограничный комитет республики.

Почти 67 тысяч украинских граждан въехали на территорию Республики Беларусь с момента начала спецоперации в феврале 2022 года. Эти данные опубликовал государственный пограничный комитет РБ.

Большое количество украинцев проследовало через пункты пропуска на белорусско-украинской границе. Их число составило 15 890 человек.

Из Латвии пересекли границу 1658 человек, из Литвы несколько больше 8 623, но подавляющее большинство граждан Украины въехало в Беларусь транзитом через польскую территорию. Это 40 693 человека.

Активная миграция продолжается. Только за последнюю неделю работниками контрольно-пропускных пунктов было принято 900 украинских граждан транзитом через государства Евросоюза.