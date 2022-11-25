Кулеба: у ВСУ есть информация, что в Польше упала не украинская ракета

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Le Parisien заявил, что доказательств падения украинской ракеты в Польше нет.

Он рассказал, что, несмотря на все заявления, доказать принадлежность упавшей ракеты Украине пока не удалось.

По словам Кулебы, у ВСУ есть информация о том, что эта ракета не была украинской.

Глава МИД подчеркнул, что Украина участвует в расследовании инцидента и готова принять любые выводы, подтвержденные доказательствами.