Кулеба: у ВСУ есть информация, что в Польше упала не украинская ракета
2022-11-25 22:30
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Le Parisien заявил, что доказательств падения украинской ракеты в Польше нет.
Он рассказал, что, несмотря на все заявления, доказать принадлежность упавшей ракеты Украине пока не удалось.
По словам Кулебы, у ВСУ есть информация о том, что эта ракета не была украинской.
Глава МИД подчеркнул, что Украина участвует в расследовании инцидента и готова принять любые выводы, подтвержденные доказательствами.
Опубликовано: Светлана Репина
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