Андрей Алексеенко назначен на пост председателя правительства Херсонской области
2022-11-25 23:53
Новым председателем правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, который ранее возглавлял совет министров региона.
25 ноября администрация Херсонской области в официальном Telegram-канале сообщила о том, что 44-летний Андрей Алексеенко назначен на пост председателя правительства Херсонщины.
Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области, также работал в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, руководителем Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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