Андрей Алексеенко назначен на пост председателя правительства Херсонской области

APS
2022-11-25 23:53

Новым председателем правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, который ранее возглавлял совет министров региона.

25 ноября администрация Херсонской области в официальном Telegram-канале сообщила о том, что 44-летний Андрей Алексеенко назначен на пост председателя правительства Херсонщины.

Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области, также работал в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, руководителем Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края.

Опубликовано: Диана Мудреченко