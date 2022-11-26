Зеленский раскритиковал мэра Киева Кличко за недостаточно качественную работу

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к гражданам и прокомментировал вопросы, связанные с энергетикой.

Он сказал, что по всей стране созданы «пункты несокрушимости», но не в каждом городе власти сработали одинаково хорошо.

По словам Зеленского, в Киеве много жалоб, и он ожидает от местной мэрии более качественной работы.

Мэрию Киева возглавляет Виталий Кличко.