Украинская разведка опровергла слухи о том, что Беларусь готовится атаковать Украину
2022-11-26 01:07
ГУР Минобороны Украины опровергло слухи о том, что Беларусь якобы готовится атаковать украинского государство.
26 ноября украинское интернет-издание «Страна», ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, прокомментировало слухи о якобы готовящемся нападении на украинскую территорию со стороны Беларуси.
Украинские разведчики с уверенностью заявили, что в настоящее время признаков формирования ударной группировки в Беларуси для атаки на Украину не наблюдается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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