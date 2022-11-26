Украинская разведка опровергла слухи о том, что Беларусь готовится атаковать Украину

APS
2022-11-26 01:07

ГУР Минобороны Украины опровергло слухи о том, что Беларусь якобы готовится атаковать украинского государство.

26 ноября украинское интернет-издание «Страна», ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, прокомментировало слухи о якобы готовящемся нападении на украинскую территорию со стороны Беларуси.

Украинские разведчики с уверенностью заявили, что в настоящее время признаков формирования ударной группировки в Беларуси для атаки на Украину не наблюдается.

Опубликовано: Диана Мудреченко