Atlantico: Евросоюз попался в ловушку Азербайджана

Издание Atlantico сообщает, что Евросоюз попался в ловушку Азербайджана из-за поставок российского газа через территорию этой страны.

Авторы материала обращают внимание на то, что у Европы не получилось наказать Россию, зато ЕС ослабил сам себя.

В результате Россия обходит санкции и продолжает поставлять свое топливо в Европу через Азербайджан.

Таким образом, ЕС оказался в ловушке: эффект от санкций сводится к нулю, а сама Европа снова попадает в зависимость.