Atlantico: Евросоюз попался в ловушку Азербайджана
2022-11-26 01:18
Издание Atlantico сообщает, что Евросоюз попался в ловушку Азербайджана из-за поставок российского газа через территорию этой страны.
Авторы материала обращают внимание на то, что у Европы не получилось наказать Россию, зато ЕС ослабил сам себя.
В результате Россия обходит санкции и продолжает поставлять свое топливо в Европу через Азербайджан.
Таким образом, ЕС оказался в ловушке: эффект от санкций сводится к нулю, а сама Европа снова попадает в зависимость.
Опубликовано: Светлана Репина
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