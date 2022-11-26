Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что украинцы будут освобождены от политического руководства страны, которое придерживается неонацистских взглядов.

26 ноября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в документальном фильме на «Россия 24» с уверенностью заявил о том, что «народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе рядом с его славянскими братьями».

Также российский дипломат Лавров указал на факт того, что современная Европа, которую подчинили себе Соединённые Штаты, вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире.