В Министерстве обороны России утверждают, что американские учёные вывели подвид коронавируса с крайне высокими показателями смертности.

Глава войск радиационной, биологической и химической защиты при Минобороны России Игорь Кириллов утверждает, что в Соединённых Штатах был намеренно выведен подвид коронавирусной инфекции, который убил восемьдесят процентов животных в лабораториях во время исследования. По данным Кириллова, американский COVID-19 является смесью омикрона и вируса из китайской Ухани.

При этом российский генерал отметил, что созданный в США вид коронавируса приводит к обширному поражению лёгких и появлению неврологической симптоматики.