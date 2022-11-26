Минобороны РФ: США создали разновидность COVID-19 со смертностью 80%
2022-11-26 16:33
В Министерстве обороны России утверждают, что американские учёные вывели подвид коронавируса с крайне высокими показателями смертности.
Глава войск радиационной, биологической и химической защиты при Минобороны России Игорь Кириллов утверждает, что в Соединённых Штатах был намеренно выведен подвид коронавирусной инфекции, который убил восемьдесят процентов животных в лабораториях во время исследования. По данным Кириллова, американский COVID-19 является смесью омикрона и вируса из китайской Ухани.
При этом российский генерал отметил, что созданный в США вид коронавируса приводит к обширному поражению лёгких и появлению неврологической симптоматики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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