Президент НОК Швеции покинул свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Президент НОК Швеции Матс Орьес временно покинул свой пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Он также ушел с постов почетного главы Шведской лыжной ассоциации и члена исполкома Международной федерации лыжных видов спорта.

Орьеса обвинили в том, что в июне нынешнего года он приставал к женщине в поезде, положив руку ей на бедро, а также допускал высказывания с сексуальным контекстом.

Сам Орьес опровергает все обвинения и ждет возможности рассказать, как все было на самом деле.