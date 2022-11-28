Президент НОК Швеции покинул свой пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах
2022-11-28 23:48
Президент НОК Швеции Матс Орьес временно покинул свой пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Он также ушел с постов почетного главы Шведской лыжной ассоциации и члена исполкома Международной федерации лыжных видов спорта.
Орьеса обвинили в том, что в июне нынешнего года он приставал к женщине в поезде, положив руку ей на бедро, а также допускал высказывания с сексуальным контекстом.
Сам Орьес опровергает все обвинения и ждет возможности рассказать, как все было на самом деле.
Опубликовано: Светлана Репина
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»