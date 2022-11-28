Военкор Семен Пегов: Украина готовится к вступлению Беларуси в конфликт

Вооруженные силы Украины готовятся отражать наступление со стороны Беларуси.

В телеграм-канале российского военного корреспондента Семена Пегова появилось сообщение о том, что украинские войска готовятся к вступлению в конфликт Беларуси.

По мнению украинской стороны, белорусские войска могут якобы войти в Украину с северного направления вместе с группировкой Российской Федерации.

"ВСУ считают, что Белоруссия может принять участие в конфликте вместе с северной группировкой ВС РФ", - говорится в телеграм-канале российского военкора.

При этом стоит отметить, что официальные лица из Республики Беларусь, в том числе и президент Лукашенко, неоднократно заявляли, что страна не намерена нападать на Украину.